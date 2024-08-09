Kastamonu\'da Şehit Düşen Polis Memuru Ahmet Şahan İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

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Kastamonu'da görevi sırasında cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı olan şahıs tarafından vurularak şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahıs, kendisini yakalamak için gelen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'a ateş açmıştı. Kurşunların isabet ettiği polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralanmıştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Şahan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Annesi S.B.'yi (52) de rehin alan İsmail Bayam, polis ekiplerince öldürülerek etkisiz hale getirilmişti.

Memleketi Nevşehir'de toprağa verilen şehit Polis Ahmet Şahan için Kastamonu'da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Kuzeykent Ulu Cami'de akşam namazını müteakiben düzenlenen programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Zafer Özden ile aynı saldırıda yaralanan polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ın meslektaşları ile STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ahmet Şahan için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. - KASTAMONU