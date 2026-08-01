Kastamonu’da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı - Son Dakika
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Kastamonu’da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı

Kastamonu’da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı
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Kastamonu’da 2024 yılında şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan, şehadetinin sene-i devriyesinde Nevşehir’deki kabri başında dualarla alındı.

Kastamonu'da 2024 yılında şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan, şehadetinin sene-i devriyesinde Nevşehir'deki kabri başında dualarla alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken, 1 Ağustos 2024 tarihinde şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan için şehadet yıldönümünde anma programı düzenlendi. Şahan'ın Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde bulunan kabri başında düzenlenen programa Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Emniyet Teşkilatı mensupları, Şahan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan dualarla anıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın kendileri için şehadetinin ötesinde mesleki anlamda sembolik bir isim olduğunu belirterek, "Ahmet Şahan bizim için şehadetinin ötesinde mesleki anlamda sembolik bir isim. Kendisini bu topraklarda vatanın bağımsızlığı için, vatanın zehirle kirletilmemesi için, evlatlarımızın korunması için kendisini adamış, mesleğinin ötesinde çok değerli bir kardeşimizdir. Üniversite öğrencilerimize, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize, ülkemizin geleceğini kötülüklerden korumak için büyük bir seferberlik ilan etti. Çok güzel bir sözü var, 'asil kanını kirletme, geleceğine sahip çık' diyordu. Biz o sözün üzerine çok projeler yaptık" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Taş, "Bu ülkenin evlatlarının asil kanını kirletenlere karşı büyük bir mücadele başladı ve bu mücadelesi halen devam ediyor. Onun sadaka-i cariyesi olsun. Biz o bayrağı devraldık, onun bize devrettiği bu şerefli yükü omuzlarımızla taşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu’da şehit düşen polis memuru, şehadetinin 2. yılında dualarla anıldı - Son Dakika

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