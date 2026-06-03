Kastamonu'da Suya Giriş Yasakları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Suya Giriş Yasakları

03.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, riskli alanlarda suya girilmesini yasakladı. İdari işlem uygulanacak.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yüzme alanları dışında kalan deniz kıyı tesislerine ait yaklaşım kanalları, mendirek ağızları, göl, gölet, akarsu, su kanalı gibi riskli alanlarda suya girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Kastamonu Valiliği, yaz mevsiminin gelmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığını duyurdu. Duyuruda, yüzme alanları dışında kalan deniz kıyı tesislerine ait yaklaşım kanalları, mendirek ağızları, göl, gölet, akarsu, su kanalı gibi riskli alanlarda suya girilmesinin yasaklandığı kaydedildi. Açıklamada karara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik veya Kaymakamlıklarca ilan edilen yüzme alanları dışında kalan, deniz kıyı tesislerine ait yaklaşım kanalları, mendirek ağızları, göl, gölet, akarsu, su kanalı gibi riskli alanlarda suya girilmesi, çeken akıntı (RİP akıntısı), ani derinleşme, kaya düşmesi, kaygan zemin gibi nedenlerle can güvenliği açısından riskli olduğu belirlenen alanlarda suya girilmesi, meteorolojik veriler doğrultusunda geçici olarak suya girilmesi yasaklanan alanlarda suya girilmesi, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi riskli doğal alanlarda güvenlik amacıyla konulan bariyer, uyarı levhası, giriş-çıkış düzenlemesi gibi tedbirlere aykırı davranılması, Ilgarini Mağarası gibi riskli alanlara alan kılavuzu olmaksızın giriş yapılması, sportif amaçlı kanyon geçişlerinde güvenlik amacıyla belirlenen çıkış, yönlendirme ve parkur kurallarına aykırı şekilde faaliyet yürütülmesi, güvenlik gerekçesiyle kullanım şartı getirilen parkurlarda belirlenen usul ve kurallara aykırı sportif faaliyet yürütülmesi, Devlet Su İşleri ilgili idareler veya mülki idare amirliklerince can güvenliği açısından riskli olduğu değerlendirilen baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, taşkın kontrol kanalı, dere yatağı, sel kapanı, su iletim ve deşarj kanalları ile benzeri iç sularda yüzme veya serinleme amacıyla suya girilmesi, vatandaşların yaz sezonunda yoğun olarak kullandıkları kıyı alanlarında, riskli doğal alanlarda, yüzme alanlarında ve kanyon geçiş güzergahlarında güvenlik amacıyla konulan bariyer, şamandıra, dubalama, uyarı levhası ve benzeri güvenlik ekipmanlarının kaldırılması, zarar verilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi, can güvenliği amacıyla yapılan uyarı, yönlendirme, tahliye ve güvenlik anonslarına rağmen riskli alanlarda bulunulmaya devam edilmesi yasaklanmıştır. Tedbirlerin vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, ihtimal acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak ilgili kurumlara haber verilmesi gerektiğini, bu kararlara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari işlem uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz." - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu Valiliği, Yerel Yönetim, Kastamonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Suya Giriş Yasakları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

10:46
Alexander Sörloth’u duyurdular Fener taraftarı şokta
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta KKKA hastalığı: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:56:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Suya Giriş Yasakları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.