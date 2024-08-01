Kastamonu'da Uyuşturucuyla Mücadele Eden Polis Şehit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kastamonu'da Uyuşturucuyla Mücadele Eden Polis Şehit Edildi

Kastamonu\'da Uyuşturucuyla Mücadele Eden Polis Şehit Edildi

Kastamonu'da cezaevi firarisi tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Ahmet Şahan, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için verdiği eğitimlerle tanınıyordu. Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Kastamonu'da yaptığı bir festivalde söylediği sözler yürekleri burktu. Şehit haberinin ardından Kastamonu halkı yasa boğuldu.

01.08.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da cezaevi firarisi şahıs tarafından silahla vurularak şehit edilen Polis Ahmet Şahan'ın gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için festivalde söylediği sözler yürek burktu. Uyuşturucu ile mücadele için Kastamonu'da onlarca eğitim veren Ahmet Şahan'ın şehadet haberi vatandaşları yasa boğdu.

Kastamonu'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Gençleri uyuşturucudan korumak için onlarca eğitim verdi

Nevşehir doğumlu, 38 yaşındaki Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği eğitim seminerleriyle vatandaşlar tarafından tanınıyordu. 2 çocuk babası Şehit Polis Ahmet Şahan, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kastamonu'da gençleri uyuşturucu maddeden uzak tutmak amacıyla yürüttüğü projeler çerçevesinde onlarca eğitim ve seminer verdi. Şahan'ın şehadet haberi tüm Kastamonuluları yasa boğdu. Memleketi Nevşehir'de düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacak olan Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Kastamonu'da geçen yıl bir festivalde uyuşturucunun zararlarını anlatırken dile getirdiği, "Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü olarak tek amacımız uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir genç, uyuşturucuya 'hayır' diyebilen bir aile ve uyuşturucuya 'hayır' diyebilen toplum inşaa etmek. Tek derdimiz bu. Tüm vatandaşlarımıza Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün kapısının açık olduğunu belirtmek istiyoruz" sözleri yürek burktu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Ahmet Şahan, Kastamonu, Sözler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kastamonu'da Uyuşturucuyla Mücadele Eden Polis Şehit Edildi - Son Dakika


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 19:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucuyla Mücadele Eden Polis Şehit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement