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Kastamonu'daki defne yaprağı üretimi 3 yılda 10 katına çıkartıldı

Kastamonu'da 'orman' personellerine önemli eğitim

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 300 ton olan defne yaprağı üretiminin yaptıkları çalışmalar neticesinde, 3 yıl içerisinde 3 bin tona kadar çıkartıldığını söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personele yönelik "ormancılıkta üretim ve kesim teknikleri, iş güvenliği, çevre bilincinin oluşturulması ve ilk yardım" konularında seminer düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında 25 ihtisas üniversitesinden biri olup, özellikle ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşmış tek üniversite olan Kastamonu Üniversitesi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektedir" dedi.

"Tabiat turizmi de önemli bir potansiyel olarak görülmektedir"

Kastamonu ekonomisi ve sürdürülebilir çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Küçük, "Kastamonu ekonomisinin ormancılığa dayalı olduğunu bilinmekle birlikte tabiat turizmi de önemli bir potansiyel olarak görülmektedir. Kastamonu Üniversitesi, ormancılıkla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüyle, ilimizde ihracat yapan iki büyük orman endüstrisi kuruluşuyla, odun dışı orman ürünleri ve tıbbi aromatik bitkileri ekonomiye kazandırılması için ilgili sektörlerle ve paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesi çerçevesinde bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve katma değeri yüksek, somut çıktı potansiyeli olan projeler desteklenmektedir. Nitekim ihtisas odaklı girişimcilik yoluyla teknolojik altyapının ve Ar-Ge çıktılarının farklı toplum katmanlarında sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürülmesi modeli ile 2024 yılında KAL-DER ödülüne layık görülmüştür" diye konuştu.

"Desteklenen projelerde 4 adet patent/fm başvurusu yapılmış ve 2'si tescillenmiştir"

İhtisaslaşmanın bölge için de önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Küçük, "Üniversitemiz ihtisaslaşma sahasında akıllı uzmanlaşma, nitelikli işgücü eğitimleri, Ar-Ge ve inovasyon, üniversite-sanayi İşbirliği, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği, paydaş ilişkilerini önemseyen ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı eksenindeki projeleri önceliklendirmekte ve desteklemektedir. İhtisas sahamızla ilgili 3 firma kurulmuş, 1 kooperatif kurulumu gerçekleştirilmiş, kooperatif üzerinden 3 coğrafi işaret başvurusu yapılmış ve 2 tanesi tescillenmiştir. Ayrıca desteklenen projelerde 4 adet patent/fm başvurusu yapılmış ve 2'si tescillenmiştir. Desteklenen tüm ihtisaslaşma projeleri dikkate alındığında ise 500'den fazla nitelikli işgücü eğitimi verilmiş, Ar-Ge altyapısı güçlendirilmiş ve dijitalleşme kapsamında dijital turizm rehberi geliştirilmiş, web tabanlı tabiat turizmi rotaları oluşturulmuş ve ihtisas sahasıyla ilgili katma değerli ürünler üretilmeye başlanmıştır. Bunlara ilaveten ihtisaslaşma sahası ile ilgili olarak paydaşlarla birlikte bölgesel entegrasyonu sağlama adına 36 danışmanlık hizmeti verilmiş, 29 protokol imzalanmış, 40 işbirliği geliştirilmiş, 10 ulusal patent, 2 uluslararası patent ve 18 tasarım olmak üzere 30 başvuru yapılmış, bunları 18'i tescillenmiştir. Öte yandan 2024 yılında bölgesel kalkınma ekseninde daha hızlı somut çıktı elde edilebilecek "İhtisaslaşma Hızlı Destek" çağrısına çıkılmış olup bu kapsamda 17 projenin süreci devam etmektedir başvurusu alınmıştır. Projelerin değerlendirmeleri devam etmektedir. Üniversitemiz, paydaşları ile birlikte bölgesel kalkınmaya somut katkılar sunmak için çalışmaktadır" şeklinde kullandı.

"Defne yaprağında geçtiğimiz yıllarda sadece 250-300 ton iken 2-3 yılda 3 bin tona üretimi çıkarttık"

Kastamonu Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetlerinde ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Küçük, bu alanda çalışmalara hız kesilmeden devam edildiğini belirtti. Defne yaprağının ekonomiye kazandırılması çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arasında çalışmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Küçük, "Projeye inanan ve sürdürülmesini sağlayan, emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Cide'de defne işletme sahası artık onaylanmıştır. Resmi olarak rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıllar içinde üretimden alınan sadece 250-300 tonken 2-3 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin tona çıkan üretim söz konusu. Bu bölgesel kalkınmanın odağında bir çalışmadır. Bu sayının bizler 10 bin ton ya da 20 bin tonlara çıkacağına inanıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor, ilerleyen süreçte bu konuyla ilgili ilimize çok müjdeli bir haber vereceğimizden şüpheniz olmasın. Bir diğer çalışma da tıbbi aromatik bilgiler noktasında, ciddi bir potansiyel bulunuyor Batı Karadeniz Bölgesinde. Kastamonu Üniversitemiz ile Orman Bölge Müdürlüğümüzün yürüttüğü somut çalışmaların çıktılarını görüyoruz. Hali hazırda Teknokent'te 14 tane ihtisas odaklı yani turizm ve ormancılık ile ilgili doğrudan ya da dolaylı kurulmuş 14 firma ya da şirket bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Ormancılıkta üretim ve kesim teknikleri, iş güvenliği, çevre bilincinin oluşturulması ve ilk yardım eğitimi verilecek"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korhan Enez ise, "Projemizin amacı, ormancılıkta üretim ve kesim teknikleri, iş güvenliği, çevre bilincinin oluşturulması ve ilk yardım eğitimi verilerek, beraberinde anılan konuların önemini vurgulamak ve bu alanda yapılacak çalışmaların önünü açmaktır. Bunun için dört artı dört gün sürecek olan programımızda iki ayrı 85 ve 73 kişilik gruplarımızla önce teorik ilk gün ve sonra bir gün uygulama olmak üzere projemizi tamamlayacağız" dedi.

"Ormancılık uygulamaları ve tekniklerine dair pratik bilgiler sunmayı hedeflemektedir"

Ormanların ve doğanın önemine değinen Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Meryem Burçin Irmak da, "Doğamızı korumak ve illere çevre bırakmak adına son derece önemli bir noktadır. Ormancılık sadece ağaç dikmek ve ağaç kesmekten ibaret değildir. Aynı zamanda gezegenimizin sağlık durumunu, biyolojik çeşitliliği sürdürmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için kritik bir rol oynamaktadır. Bugün başlayacak olan eğitim programı, hem iş güvenliği ve sağlığı konularında sizleri bilgilendirmeyi, hem de ormancılık uygulamaları ve tekniklerine dair pratik bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Bu eğitimler, sizlerin işinizde daha yetkin olmanızı sağlayacak ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmanızı sağlayacaktır" diye konuştu.

Eğitimler, 19 Temmuz tarihine kadar devam edecek.