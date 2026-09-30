Kastamonu Taşköprü\'de İtfaiyeciler Haftası\'nda öğrencilere ekipman tanıtıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen programda İtfaiyeciler Haftası kutlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Taşköprü İtfaiye Müdürlüğünde program düzenlendi. Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana ve Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu Paramedik Programı öğrencileri katıldı.

Programda öğrencilere itfaiye araçları ile yangınlara ve diğer acil durumlara müdahalede kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman tarafından ekipmanların kullanım alanları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Etkinlik, öğrenciler ve itfaiye personelinin birlikte pasta kesmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.