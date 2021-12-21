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Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi - Son Dakika

Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi

21.12.2021 14:03

Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi Kastamonu'nun Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek tanıma imkanı buldu.

Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek tanıma imkanı buldu.

Kastamonu'nun Devrekani Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen gezi programında, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile beraberindeki 110 kadın katılımcı, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini ziyaret ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Devrekanili 110 kadının katıldığı gezi turu için iki otobüs ve 1 minibüs ile Devrekani'den hareket eden gezi heyetinin ilk adresi İstanbul oldu. İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ziyaret edildikten sonra, Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'na geçildi. Burada da Şehitler Abidesi, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitliği, Onbaşı Seyit Heykelleri, 1915 yılından kalma savaş araç gereçlerinin de sergilendiği müze, Alçıtepe ve Aynalı Çarşısı gezilirken, son olarak Bursa'da Osmangazi Panorama, 1326 Bursa Fetih Müzesi, Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ziyaret edildi.

Devrekani'de ikamet eden 110 kadın, katıldıkları gezi programında rehberler aracılığıyla belirtilen yerleri gezerek yakından tanıma imkanı buldu.

Gezi programı hakkında bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "İlçe halkımıza yönelik düzenlenmiş olduğumuz sosyal ve kültürel etkinliklerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Devrekani Halk Eğitim Merkezi mesleki eğitim kurslarımızdaki usta öğretici, eğitmen ve kursiyerler ile birlikte ilçemizde ikamet eden kadınlara yönelik düzenlemiş olduğumuz gezi programında, katılımcılara güzel ülkemizin medeniyetler beşiği olan şehirlerini, tarihi zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve sahip olduğu manevi değerlerini keşfetme fırsatı sunduk. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki süreçte de yineleyerek, ülkemizin güzelliklerini ilçe halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Gezi etkinliğimiz sürecinde bizlere kapılarını açan, misafir eden, Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ulaş Akhan'a, Bursa Kastamonulular Federasyon Başkanı İsmail Tiftik'e, Devrekani Dernekler Federasyonu Başkanı Levent Kaya'ya, Kas-Der Genel Merkezi'ne, Hasan ve Hüseyin Sel Kardeşlere, Ulaşımı sağlayan Özlem Seyahat Yönetimine ve uyumlarından dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi
Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi
Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi
Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi

Kastamonu, Devrekani, Çanakkale, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonulu 110 kadın, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'yı gezdi - Son Dakika


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