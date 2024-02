Trabzon Yomra\'da Cumhuriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı açıldı

Yerel

Trabzon'un Yomra ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kaşüstü Mahallesi Cumhuriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı'nı görkemli bir törenle vatandaşın hizmetine açıldı.

Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde adliye bölgesinde vatandaşı denizle buluşturan Cumhuriyet Parkı düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı. Parkın açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplamda 17 bin metre kare alana kurulan parkın içerisinde, 6 bin metre kare yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, 50 araçlık otopark, kafeterya, çocuk parkları, spor etkinlik alanları ve kamelya alanları bulunuyor.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Burada bu yatırıma bu şekilde gelip destek verdiğiniz ve sahiplendiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 6-7 ay kadar önce yine mahalle sakinlerimizin katılımıyla birlikte temel atma törenini yine birlikte yapmıştık. Ancak bugün hayal etmiş olduğumuz sonuca ulaşmış olmanın vermiş olduğu mutluluğu sizinle yaşıyorum. Arazi ile ilgili daha önce burada yerleşimden kaynaklı olarak kapatılmış olan bir alanı uzun süre devam eden müzakereler sonucunda site sakinleri ile uzlaşıya vardık ve bu alanın temelini attık. Sonrasında yine yan tarafta bulunan derenin buradaki dal çıktan kaynaklı olarak dere vasfını kaybetmiş olması ve bu bölgede ciddi anlamda çevre kirliliği oluşturması sebebiyle 17 bin metrekare olan bu alanı vatandaşımızın hizmetini açmış olduk. Ben seçimden sonra Kaşüstü Mahallesi'ne taşındım ve hala bu mahallede oturuyorum. Hala yerlisi olmasam bile bu mahalledeyim onun için de bu mahalleye hizmet yapma noktasında elimden geleni yapıyorum" dedi.

"Yomra 5 yıllık zaman dilimimiz içerisine 400 milyon TL üzerinde bir yatırım yaptık" diyen Bıyık "Kıymetli hemşehrilerim muhalefet belediyesi hizmet edemez çalışamaz algısının sadece Trabzon'da değil Karadeniz'in tüm bölgesine göstermiş olduk. Bugün Samsun'dan Sarp'a kadar bütün bölgede Yomra 'Karadeniz Bölgesi'nin incisi Trabzon'un marka ilçesidir' yakıştırmasını tam olarak tescillemiş oluyoruz. Bu hizmetleri yaparken her şeyden önemli bir noktamız var bunu özellikle beyan etmek istiyorum. Biz bu hizmetleri yaparken yemedik kimseye de yedirmedik. Bu ilçede göreve geldiğimiz zaman bu vatandaşa verdiğimiz bir sözümüz vardı ve sözümüzü yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Adalet ve liyakat ile bu ilçeyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Şeffaf yönettik ve rant çetelerine değil milletimize hizmet ettik. Bugün rant çetelerine hizmet edilmediği zaman bu kaynaklar doğru kullanıldığı zaman yatırımların nasıl ortaya çıkmış olduğunu bölgenin tamamına göstermiş olduk. Bugün bu yatırımı 25 milyon TL'lik bir yatırımdır. Biz bunu kendi öz kaynaklarımız ile birlikte hiçbir bağış, hiçbir destek almadan kendi öz sermayemiz ile yapmış olduğumuz yatırımdır. Bu ilçeyi yönetirken mevcut milletimize kazanç sağladık. Bölen değil birleştiren olduk, kutuplaştıran değil her zaman buluşturan olduk. Kimseyi bir kötülüğümüz olmadı, işimizi gücümüzü yapmaya çalıştık. Kimsenin kapısına dayanmadık. Bugüne kadar sadece belediyecilik yapmaya çalıştık ve bugün geldiğimiz noktada Yomra Belediyesi Karadeniz Bölgesi'nin incisidir" ifadelerini kullandı.

"Siyasetçiler şeffaf olmalı"

Siyasetçilerin şeffaf olması gerektiğini belirten Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık "2019 tarihinde bütün mali durumumu vatandaşımıza açtım anlattım ve sonrasında dedim ki her dönemimde bunu açıklayacağım. İki gün kadar önce mali durumumu vatandaşımıza kişisel servetime kadar ki servetim de yok ki, açıkladım. Siyasetçilerin şeffaf olmalı. Siyasetçilerin görevleri süresince halkın huzurunda özellikle söylüyorum herkes çıkacak mali durumunu anlatacak. Bu sadece bura için değil tüm Karadeniz ve Türkiye'deki arkadaşlarımız için söylüyorum. Millete hizmet edecek olan insanlar ticaret için bu makamlara gelmeyecekler. Millete hizmet etmek için gelecekler ve durumlarda milletin önünde çıkıp seçim dönemidir anlatacaklar. Bizim belediyeye kazandırmış olduğumuz yatırımların değeri 400 milyon TL'nin üzerinde. Elinizden gelen her şeyi yaptık. 1-1,5 aydır sahalarda geziyoruz seçim sahalarına gidiyoruz. Hiçbir rakibimiz ile ilgili olumsuz bir şey söylemedik söylediklerine cevap da vermedik, vermeyeceğimde. Bizim kendi yol haritamız farklı yaptıklarımızı anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız. Biz karalamalara müsaade etmeyeceğiz. Allah kimin ne yaptığını görüyor. Kimseye kötü bir söz söylemeyeceğim. Vatandaşın takdirini başımızın üstünde diyerek devam edeceğiz. Yomra eski günlerine dönecek durumda değildir kargaşalı durumlarına dönecek durumda değiliz. Yomra ismi çeşitli konularda anılabilecek bir ilçe olma noktasına dönecek durumda değildir. Doğruyu görecek ve karar verebilecek bir noktadadır. Vatandaşımız bize gerekli desteği verecek ve bu destekle Yomra'yı daha ileriye taşıyacağız. Seçim zamanı geldi. Neticede biz bu ilçede sadece seçimi kazanmayacağız. İnşallah sizlerin desteğiyle yüzler 60 ile bir rekor kırarak seçimi kazanacağız" diye konuştu. - TRABZON