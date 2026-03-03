Katar'dan Balistik Füze Engelleme Açıklaması

Katar Savunma Bakanlığı, 2 balistik füzenin daha engellendiğini duyurdu. Şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Katar hükümetinden, İran'dan gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin 2 balistik füze saldırısının daha hedefi olduğunu duyurarak, "Tehdit tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlara uygun olarak derhal ele alınmış, her iki füze de de Katar topraklarına ulaşmadan engellenmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bir diğer açıklamada ise şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği aktarıldı. - DOHA