KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Kurban Bayramı Mesajı

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Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, "Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramının, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Bozan, "Bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu bu bayramda da yaşatalım. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpelim, onların hayır duasını alalım. Küçüklerimizi de sevindirelim, bayram kültürümüzün kıymetini onlara iyi anlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun" diye konuştu. - KARS