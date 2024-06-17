KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, 'Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz' dedi. Kurban Bayramının, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Bozan, 'Bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu bu bayramda da yaşatalım. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpelim, onların hayır duasını alalım. Küçüklerimizi de sevindirelim, bayram kültürümüzün kıymetini onlara iyi anlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun' diye konuştu.

17.06.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bozan, yayımladığı mesajında, "Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramının, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Bozan, "Bayramlar; millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi hatırladığımız mübarek günlerdir. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın adeta zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu bu bayramda da yaşatalım. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpelim, onların hayır duasını alalım. Küçüklerimizi de sevindirelim, bayram kültürümüzün kıymetini onlara iyi anlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Kurban Bayramı, Kurban, Kars, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: KATSO Başkanı Kadir Bozan'dan Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement