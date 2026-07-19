Kavak'ta Menemen Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kavak'ta Menemen Festivali Coşkusu

19.07.2026 19:41
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Kavak'ta düzenlenen menemen festivali, 10 bin ziyaretçiyle gastronomi ve doğa etkinlikleri sundu.

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kavak Çakallı Menemen Festivali, yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı. Üç gün boyunca gastronomi, doğa ve macera etkinliklerinin yer aldığı festivalde binlerce kişiye tescilli Çakallı menemeni ikram edildi.

Kavak Kaymakamlığı öncülüğünde Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği (KAVAK YEG), Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) ve Kavak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KAVSİYAD) iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Kavak Çakallı Menemen Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivalde üç gün boyunca yamaç paraşütü, ATV ve gastronomi etkinlikleri düzenlenirken, Kavak'ın doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve yöresel değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün tesciline sahip Çakallı menemeni de festival boyunca binlerce ziyaretçiye ikram edildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festival, Kavak'ın turizm potansiyelini ve kurumlar arasındaki iş birliğini gözler önüne serdi.

Festivale katılan KAVSİYAD'ın önceki dönem başkanı Serdar Yetişkin, "Dört yıl başkanlığını yaptığım KAVSİYAD'da görevimi devrettim. Ancak Kavak ve Kavaklılar için üzerimize ne görev düşerse her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gün boyu süren etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen konserle sona erdi. Festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara, menemen ustalarına, gönüllülere ve festivale katılan vatandaşlara teşekkür edilirken, Geleneksel Kavak Çakallı Menemen Festivali'nin gelecek yıllarda daha da büyüyerek ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavak'ta Menemen Festivali Coşkusu - Son Dakika

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