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Kavga eden başıboş köpekler Cuma cemaatinin arasına daldı - Son Dakika
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Kavga eden başıboş köpekler Cuma cemaatinin arasına daldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde caminin dışında Cuma namazı kılan vatandaşlar, sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı. Hutbe okunduğu sırada 4 tane sokak köpeği cemaatin arasına dalarak kavga etmeye başladı. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.

12.01.2024 - 16:56,
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Kavga eden başıboş köpekler Cuma cemaatinin arasına daldı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde caminin dışında Cuma namazı kılan vatandaşlar sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı.

Çayeli ilçesinde vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için Çayeli Eski Cami'ne gitti. Caminin içerisinin dolu olmasından dolayı vatandaşlar namazı dışarıda kıldı. Hutbe okunduğu esnada 4 tane sokak köpeği cemaatin arasına daldı. Kavga etmeye başlayan köpekler vatandaşları korkuttu. Panikleyen vatandaşlar köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeklerin kavgası namaz kılmaya gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kavga eden başıboş köpekler Cuma cemaatinin arasına daldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kavga eden başıboş köpekler Cuma cemaatinin arasına daldı - Son Dakika
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