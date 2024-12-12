Kayalıklarda Mahsur 2 Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Kayalıklarda Mahsur 2 Köpek Kurtarıldı

Antalya'da mahsur kalan iki köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.12.2024 21:55
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Kayalıklarda mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde mahsur kalan 2 köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Alanya'nın merkeze bağlı Karapınar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre dağlık alanda mahsur kalan 2 köpek, zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma ekipleri tarafından kayalıklardan kurtarıldı. 3 kişiden oluşan hayvanları kurtarma operasyonunda iple erişim tekniği kullanılırken, 100 metre yüksekliğindeki dik ve engebeli arazi kurtarma ekiplerine zorluk yaşattı.

Susuz ve bitkin halde kalan hayvanlar, kontrollü bir şekilde kayalıklardan indirilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayalıklarda Mahsur 2 Köpek Kurtarıldı - Son Dakika

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