Kaybolan İnek Çamurda Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 gün önce kaybolan büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu Çıvaklar Gölü yakınlarında çamura saplanmış halde bulundu.

Perşembe beldesi Teceller Mahallesi'nde Dursun K.ve Velican K.'ya ait olan inek, 4 gün önce kayboldu. Çalındığından şüphe edilen büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu Çıvaklar Gölü yakınlarında çamura saplanmış halde bulundu. Zorlu arazi şartlarına rağmen arama çalışmaları sürdüren Perşembe Belediyesi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hayvana ulaşmayı başardı.

Canlı olarak kurtarılan ineğin, sırt bölgesinde yırtıcı hayvanlar tarafından verilmiş bazı yaralar olduğu da öğrenildi. Tedavi altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, benzer kayıplar için hayvan sahiplerini uyararak, "Kaybolan inek ve büyükbaş hayvanlar genellikle dere kenarları, bataklık ve çorak alanlara saplanabiliyor. Bu bölgelerde dikkatli arama yapılmalı, batma tehlikesi de göz önünde bulundurulmalı" dedi. - ZONGULDAK