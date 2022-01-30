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KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı

30.01.2022 12:26
KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı

Elazığ'da Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin (KAYED) 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Elazığ'da Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin (KAYED) 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KAYED'in 6. Olağan Genel Kurulu, üyelerinin katılımı ile yapıldı. Divan başkanlığını Av. İbrahim Gök'ün yaptığı genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak, genel kurul tarafından ibra edildi. Genel kurula hitaben söz alan Dernek Genel Başkanı Murat Özekinci, "Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu sebebiyle toplanmış bulunmaktayız. Derneğimiz kuruluş tarihi itibarıyla 10 yılı tamamlamış, önümüzdeki uzun yıllar insanlığa hizmet etme adına şevkimizi ve heyecanımızı bu toplantı vesilesiyle tazelemiş bulunmaktayız. Derneğimiz bilinen sivil toplum kuruluşları anlayışından farklı olarak her gün her saat aktif etkinlik içerisindedir. Her an gerek acil durumlarda taze kan ihtiyacı gerekirse halk arasında beyaz kan denilen aferez trombosit ihtiyacında insanımıza yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşudur. Stoklanması mümkün olmayan aferez trombosit ihtiyacında KAYED'i arayan hemen hemen her hastaya yardımcı olmakta öncü hatta tek sivil toplum kuruluşuyuz. Artık KAYED sınırlarını genişletmiş, sadece Elazığ'da değil, tüm Türkiye'de ve özel durumlarda yurtdışında çalışmalar yapmaktadır. Bu sebepledir ki elzem bir durum karşımıza çıkmış, derneğimizin artık genel merkezi Ankara olması gerektiği, hem dernek adına hem de insanımıza daha iyi hizmet vermek adına önemli olmuştur. Yapılacak olan tüzük değişikliğinin hem derneğimize hem de tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni seçilecek yönetimin daha iyi hizmetlere vesile olmasını dilerken seçilecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Genel kurul sonunda yapılan seçimde dernek başkanlığına Murat Özekinci, yönetim kuruluna Kadir Sorucuoğlu, İbrahim Gök Sabahattin Kaya, Eray Şimşek, İsmail Türkoğlu, Ercan Kurcan, Erhan Demir, Derya Gülşen oy çokluğuyla seçildi. - ELAZIĞ

KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı
KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı

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İstiklal Marşı, İbrahim Gök, trombosit, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KAYED'in 6. Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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