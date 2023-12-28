 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişte, adliyeye sevk edildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, enişte gözaltına alındı ve Bafra Adliyesine sevk edildi.

Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede
28.12.2023 - 20:14,
Abone Ol

Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede

SAMSUN - Samsun'da kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren enişte, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin Kösearasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin Köse, Semih Asılkefeli'yi sol göğüs altından, belinden ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı genç, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan enişte Ersin Köse, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ersin Köse, Samsun, Bafra, Samsun, Olaylar, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement