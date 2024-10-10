Kayıp Rojin için arama çalışmaları devam ediyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan ve Van'da ekipler tarafından aralıksız arama çalışması devam eden üniversite öğrencisi Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 gündür kayıp olan ve Van'da ekipler tarafından aralıksız arama çalışması devam eden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Mehmet Kabaiş ile telefonda görüştüklerini kaydetti. Aramaların geniş çaplı 24 saat esaslı olarak devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Duamız başta Nizamettin ağabeyimiz olmak üzere tüm aile fertlerine ve aziz milletimize hayırlı haberler vermek" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya telefonda, "Nizamettin ağabeyim bil ki bakanlık olarak, valilik olarak, taşradaki tüm birimlerimiz cansiparane çalışıyor ve inşallah da en kısa zamanda bununla ilgili hayırlı haberler vermek bizim gayretimiz, Cenab-ı Allah da inşallah bizi muvaffak edecek. Senin şahsında oradaki tüm ailelere tüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - ANKARA