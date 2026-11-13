Kaymakam Ahat, Demirözü\'ndeki 7-10 yaş Kur\'an kursunda çocuklarla sohbet etti

Kaymakam Ahat, Demirözü'ndeki 7-10 yaş Kur'an kursunda çocuklarla sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Vaizi Sadık Çimen, Merkez Yeni Camii'ndeki 7-10 yaş Kur'an kursunda çocuklarla sohbet etti. Ahat, kurs öğreticisinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı; çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle gelişmesi destekleniyor.
Demirözü 7-10 Yaş Kur'an kursunda çocuklara küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretiliyor.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ve İlçe Vaizi Sadık Çimen, Demirözü Merkez Yeni Camii'nde çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Ahat, kurs öğreticisinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kur'an eğitiminin yanı sıra düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle çocukların farklı alanlarda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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