Kaymakam Akköz'den şehit kabirleri ve ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Akköz'den şehit kabirleri ve ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Akköz\'den şehit kabirleri ve ailelerine bayram ziyareti

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı arifesinde ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.

28.03.2025 16:27  Güncelleme: 16:30
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Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı arifesinde ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Ayrıca, ilçe merkezi ve Okçuoğlu Köyü'nde yaşayan şehit ailelerini de hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaymakam Akköz'e ziyaretlerine Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren, İlçe Emniyet Amir Vekili Aykut Bağcı ve İlçe Müftüsü Mesut Alkış eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında, ilçe merkez mezarlığında Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın kabri ve Değirmenköprü Köyü mezarlığında Şehit Polis Memuru Engin Yılmaz'ın kabri ziyaret edildi. Kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dualar edildi.

Arpaçay ilçe merkezi ve Okçuoğlu Köyü'nde bulunan şehit ve gazi aileleri de hanelerinde ziyaret edilerek bayramları tebrik edildi.

Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından köylerde bulunan şehit kabirlerinin genel bakımları yapılarak dualar edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Akköz'den şehit kabirleri ve ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

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