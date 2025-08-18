Kaymakam Akköz, Köylerde Hizmet İncelemelerinde Bulundu - Son Dakika
Kaymakam Akköz, Köylerde Hizmet İncelemelerinde Bulundu

18.08.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. İncelemeler sırasında yol yapımları ve diğer hizmetler hakkında bilgi aldı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz; beraberindeki heyetle birlikte köylerde yapılan hizmetleri yerinde gördü.

Kars'ın Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçeye bağlı Carcıoğlu, Kuyucuk, Gedik Satılmış, Büyük Çatma, Akçalar ve Akçakale köylerinde bir takım incelemelerde bulundu. Köy ziyaretlerinde köy muhtarları tarafından karşılanan Akköz, vatandaşlarla sohbet edip, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Akköz, beraberindeki Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte Arpaçay İlçe Özel İdare Şefliği'nce yapılan yol, köy içi kilit parke taş yol, menfez, yayla yolları yapımlarını yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Akköz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Kaymakam Akköz, daha sonra köylülerle bir araya geldi. Köylülerin istek ve sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Akköz, daha sonra ilçe merkezine döndü. - KARS

Kaynak: İHA

14:09
16:03
Kaymakam Akköz, Köylerde Hizmet İncelemelerinde Bulundu
