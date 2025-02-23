Kaymakam Ali Ekber Ateş, \'Misafirimim Kaymakamım\' Projesi Kapsamında Öğrencilerin Ailelerini Ziyaret Etti

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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş 'Misafirimim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin evlerine misafir oldu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerle birlikte 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Atça Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Kır ve Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Melike Koçoğlu'nun ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Ateş, ziyaretlerinde öğrencilerle birebir sohbet etti ve onlara sınav öncesi tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, ailelerle de bir araya gelerek eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam, "Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN