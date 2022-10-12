Kaymakam Başar, kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyareti etti.

Kaymakam Başar, Tapu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, banka ve elektrik dağıtım şirketini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve kurum hakkında bilgi aldı. Kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Başar, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini ve varsa eksikliklerin giderilmesini istedi. - BİNGÖL