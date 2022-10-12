Kaymakam Başar, kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Başar, kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi

12.10.2022 11:11
Kaymakam Başar, kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyareti etti.

Bingöl'ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyareti etti.

Kaymakam Başar, Tapu Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, banka ve elektrik dağıtım şirketini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve kurum hakkında bilgi aldı. Kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen iş ve işlemler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Başar, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini ve varsa eksikliklerin giderilmesini istedi. - BİNGÖL

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LİSELİ SUDENUR, OKULUN 6'NCI KATINDAN ATLAMIŞ LİSELİ SUDENUR, OKULUN 6'NCI KATINDAN ATLAMIŞ Bingöl haber! Yayladere Kaymakamı İrdelp vatandaşlarla bir araya geldi Bingöl haber! Yayladere Kaymakamı İrdelp vatandaşlarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Yedisu, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Başar, kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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