Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi - Son Dakika
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Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi

09.03.2022 14:47
Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketleri denetledi.

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki marketleri denetledi.

Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Şener Söğüt belirli noktalardaki marketlere girerek reyonlarda kontrollerde bulunurken, zabıta ekipleri de reyon ve kasalardaki fiyatları karşılaştırdı. Vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başkan Söğüt, "Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda ekiplerimiz sürekli olarak denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da böyle bir durumla karşılaştıklarında 500 00 50 Çağrı Merkezimizi hemen arayarak bizlere şikayetlerini iletebilirler" dedi.

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin de stokçuluktan fahiş fiyata kadar doğrudan vatandaşa zarar veren, haksız kazanç anlamına gelen durumlara karşı devletin kararlılıkla tüm mekanizmaları ile gerekli denetimleri sağladığını belirtti. - KOCAELİ

Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi
Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi

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Başkan Söğüt: '3 yılda 93 eseri hizmete aldık' Başkan Söğüt: '3 yılda 93 eseri hizmete aldık'

Gürsoy Osman Bilgin, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bilgin ve Başkan Söğüt, marketleri denetledi - Son Dakika


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