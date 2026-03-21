Kaymakam Cıdıroğlu\'ndan Bayram Ziyaretleri

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek hem vatandaşlarla hem de görev başındaki personelle bayramlaştı.

Bayram programı kapsamında ilk olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Kaymakam Cıdıroğlu, hastalar ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Sağlık çalışanlarının da bayramını kutlayan Cıdıroğlu, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Huzurevi ziyaretinde de yaşlılarla bir araya gelen Kaymakam Cıdıroğlu, huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Cıdıroğlu, bayramda görev başında bulunan kolluk kuvvetlerini de unutmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Cıdıroğlu, görevli ve nöbetçi personelle bayramlaştı.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca devriye ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle de bir araya gelen Kaymakam Cıdıroğlu, personelin bayramını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi. - DENİZLİ