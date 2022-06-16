Kaymakam Çimşit, arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ziyaret etti

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçenin Pizok mevkiinde arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, beraberinde AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile birlikte Esentepe ve Esenyurt mahalleleri arasında yer alan Pizok mevkiinde bulunan ve yaklaşık 2 yıldır arazi sıkıntısı yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Çok sayıda evin yer aldığı bölgede yaşayan vatandaşlar, Kaymakam Ömer Çimşit ve Başkan Abdulmuttalip Özbek'ten arazilerin tapularının çıkarılması için talepte bulundu. Bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlardan bilgi alan Kaymakam Çimşit, "Vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamaması, evlerinde kalması için yardımcı olacağız" dedi.

Herkesin kendi arazisine kavuştuğunu görene kadar çalışacaklarını belirten AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, "Yüksekova'ya her geldiğimizde Pizok bölgesine uğruyoruz. Tek çabamız vatandaşımızın sıkıntılarını gidermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. İnşallah bu yaşanan sıkıntıyı kısa sürede gidereceğiz. Herkes evine, arsasına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bölge ziyaretine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Yıldırım, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - HAKKARİ