Kaymakam'dan Öğrencilere Çay Saati Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam'dan Öğrencilere Çay Saati Ziyareti

07.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, öğrencilere ev ziyareti yaparak eğitim hedeflerini dinledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı 'Çay Saati' konseptiyle öğrencilere ev ziyareti gerçekleştirerek, aileler sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, ilçemizde toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal destek sağlamak amacıyla ilk defa 'Çay Saati' konseptiyle anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. İlçe genelinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, ilgili kurum amirleri katılımıyla bir öğrencinin evine misafir oldu. Kaymakam Odabaşı, 'Çay Saati' konseptiyle düzenlediğimiz bu ilk buluşmada, öğrencinin eğitim hedeflerini dinleyerek kendisine desteklerini iletti. Odabaşı, "İlçemizde her bir ferdimizin hayatına dokunmak adına sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gölpazarı, Bilecik, Eğitim, Yaşam, Yerel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam'dan Öğrencilere Çay Saati Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:47
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 13:15:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam'dan Öğrencilere Çay Saati Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.