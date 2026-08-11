Kaymakam Daştan Hastaneyi Ziyaret Etti

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanede yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Daştan, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette hastane yönetiminden sağlık hizmetlerinin işleyişi ve hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanenin çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Daştan, servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Daştan, geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.