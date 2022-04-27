Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret

27.04.2022 14:17
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan ve Kızılyusuf köylerindeki okulları ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan ve Kızılyusuf köylerindeki okulları ziyaret etti.

Kaymakam Demirer, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile ilk olarak Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarı sergisine katıldı. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda velinin katıldığı sergide, bir birinden güzel projeler misafirlerden tam not aldı.

Kaymakam Demirer, daha sonra Kızılyusuf Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Daha sonra sınıfları gezen Kaymakam Demirer, öğrencilere kitap hediye etti.

Her iki köy okulunda da okul müdürleri ve öğretmelerle bir araya gelen Kaymakam Demirer, okulun eğitim öğretim ve fiziki yapıları hakkında bilgi aldı. - MUŞ

Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret
Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Vedat Kaya, Malazgirt, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Demirer'den köy okullarına ziyaret - Son Dakika


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