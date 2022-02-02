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Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika

Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor

02.02.2022 12:31
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek hane ziyaretlerini sürdürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ağır kış şartlarına rağmen köyleri gezerek hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Kış aylarının çetin çektiği Süphan Dağı eteğindeki Mağalçık köyüne giden Kaymakam Demirer, köy halkı tarafından heyecanla karşılandı. Çetin geçen kış aylarının zorluklarından söz eden vatandaşlar, kar kış demeden ziyaretlerine gelen Kaymakam Demirer'e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kış ayında yaşadıkları zorlukları anlatan köylüler, bu yıl kar yağışı ile birlikte köy yollarının hemen açıldığını belirttiler. Kaymakam Demirer'i köylerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren köylüler, daha önceki yıllarda gelen idarecilerin köy ziyaretlerinde kısa sürede döndüklerini, bunun için yaşadıkları zorlukları detaylı bir şekilde anlatamadıklarını kaydettiler.

Kaymakam Demirer, kış aylarında özellikle ziyaretlerine ağırlık verdiğini belirterek, "Amacımız çetin geçen kış aylarında kar yağışından dolayı yaşanan ulaşım, ısınma ve barınma sorunlarını birebir ilk ağızdan dinlemektir" dedi.

Kaymakam Demirer, daha sonra köyün en üst kısmında evleri bulunan 70 yaşındaki Selahattin Akın ve eşini ziyaret etti. Kaymakam Demirer'i evlerinde görmenin mutluluğunu yaşayan Akın çifti, Kaymakam Demirer'e ve beraberindeki ekibe teşekkür ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yaya olarak Akın çiftinin evine çıkan ve tekrar zorlu bir inişin ardından köy meydanına inen Kaymakam Demirer, etrafı çeviren çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. - MUŞ

Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor
Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor

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Süphan dağı, Malazgirt, Muş, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Demirer kar kış demeden köyleri ziyaret ediyor - Son Dakika


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