Kaymakam Duman\'ın Şemsiye Krizi

19.02.2026 22:24
Tercan Kaymakamı, koruma polisinin şemsiye tutmasıyla sosyal medyada eleştiri aldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde, Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman'ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin çeşitli eleştiriler yapıldı.

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek, "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duman, açıklamasında kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

