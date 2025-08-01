Kaymakam Gülnar, Yukarıtopraklı Köyünü Ziyaret Etti

Iğdır'ın Aralık İlçesi Kaymakamı Fatih Gülnar, Yukarıtopraklı Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyarette köyün genel durumu hakkında muhtardan bilgi alan ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyen kaymakam Gülnar, taleplerin çözüme kavuşması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - IĞDIR
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