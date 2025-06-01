Kaymakam Güney'den kurban ve trafik uyarısı - Son Dakika
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Kaymakam Güney'den kurban ve trafik uyarısı

Kaymakam Güney\'den kurban ve trafik uyarısı
01.06.2025 17:10  Güncelleme: 17:19
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Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında ilçede alınan tedbirleri açıkladı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında ilçede alınan tedbirleri açıkladı. Güney, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında ilçede vatandaşların huzur ve güven içinde bayramı geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından kapsamlı tedbirler alındığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Belediyesin, Kurban ibadetinin sağlıklı ve hijyenik şartlarda yapılması için gerekli hazırlıkları tamamladığını belirten Kaymakam Güney, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında; park, cadde, sokak, meydan ve yol gibi kamuya açık alanlarda kesim yapanlara yasal işlem uygulanacağını söyledi . Kaymakam Güney, kurban satış noktalarında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin veteriner hekimler ve zabıta ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirileceğini vurguladı.

Güvenlik önlemleri ve dolandırıcılığa karşı tedbirler

Bayram öncesinde çarşı ve pazarlarda hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı güvenlik önlemleri artırılacaklarını açıklayan Kaymakam Güney, kurbanlık hayvan satış noktalarında sahte para kullanımının önlenmesi için kolluk kuvvetleri gerekli tedbirleri alacak. Ayrıca, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kesim alanları dışında çevre ve görüntü kirliliğine yol açabilecek yol kenarları, parklar, bahçeler ve dere yataklarında kesim yapılmasının engellenmesi için ilgili birimler koordineli hareket edeceklerini belirtti.

Trafik güvenliği için yoğun denetim

Kaymakam Güney, Kurban Bayramı boyunca Aliağa'da huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgelerinde denetimlere ağırlık vereceğini belirtti. Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetimler sıklaştırılacak, devriye hizmetleri artırılacak, ilçenin farklı noktalarında trafik ve yol kontrolleri hassasiyetle sürdürülecek. Kaymakam Güney, vatandaşlara "Trafik kurallarına uyalım, hız limitlerini aşmayalım, emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım" çağrısında bulundu.

Sağlık Hizmetlerinde Kesintisiz Nöbet ve Personel Planlaması

İlçe Sağlık Müdürlüğü, acil servis hizmetlerinin aksamaması için nöbet hizmetlerini düzenledi. Sağlık birimlerinde kesintisiz hizmet verilmesi için personel planlaması yapıldı.

Ormanlık alanlara giriş yasağı ve cezai işlemler

1 Haziran 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ilçedeki ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu hatırlatıldı. Ormanlık alanlarda piknik ve mangal yapanlara karşı yasal işlem uygulanacak.

Açıklamanın sonunda Kaymakam Zekeriya Güney, "Yolculuk yapacak ya da trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami özen göstermesini; kurban ibadetini yapacak vatandaşlarımızın ise kurbanlıklara eziyet etmeden ve çevre temizliğine dikkat ederek kesim yapmalarını rica ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize, mesai arkadaşlarıma, değerli Aliağalı hemşerilerime, milletimize ve tüm İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlık ve mutluluk dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Güney'den kurban ve trafik uyarısı - Son Dakika

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