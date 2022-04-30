Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi - Son Dakika
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Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi

30.04.2022 14:26

Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi

BALIKESİR - Ramazan bayramı tatili sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da, Ramazan bayramı öncesi trafik uygulamalarını bizzat yerinde inceledi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan'ın da hazır bulunduğu uygulama noktasında trafik kontrolü yapmayı da ihmal etmeyen Kaymakam Yaman, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı. Trafik kontrollerinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Hasan Yaman, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını önemine işaret ederek, sürücülere hayırlı yolculuklar temennilerinde bulundu.

Kaymakam Yaman, sohbet ettiği sürücülere İçişleri Bakanlığı tarafında hazırlanan üzerinde sürücülere yönelik uyarı mesajlarının bulunduğu şapka, emniyet kemeri kılıfı ve araçlarda bulunan küçük çocuklara da kırmızı düdükleri hediye etti.

Trafik kontrol ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, bayram arifesinde tatil sürecinin başladığına işaret ederek, "Tatil sürecinin başlamasıyla birlikte, ülkemizin birçok kentinden hatta ülkemiz dışından da Türkiye'nin en önemli turistik bölgelerinden biri olan Ayvalık'ımıza da ciddi bir talep oluştu. Bizde bu bayram öncesi meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek için hem trafik planlamalarımızı yaptı, hem de ilçe emniyet ve jandarma komutanlıklarımızın yanı sıra tüm kolluk personelimizle birlikte sahadayız. Özellikle trafik düzenlemelerini kontrol ediyoruz. Aynı zamanda da sürücülerimizle bu uygulamalar sırasında birebir temas ediyoruz. Tabi Ayvalıklılar ve özellikle turizm sektöründe bulunanlarda ilçemize gösterilen bu ilgi ve alakadan dolayı son derece memnunlar. Ben de bu vesile ile tüm Ayvalıklı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi
Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi
Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi
Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi - Son Dakika


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