Kaymakam Helvacı OSB İncelemelerinde

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde OSB'de gerçekleştirilen program kapsamında bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Helvacı, sanayi bölgesinin mevcut durumu, devam eden yatırımlar ve üretim faaliyetlerini değerlendirdi. İncelemelerde, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alınırken, sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Bozüyük Organize Sanayi Bölgemiz, ilçemizin ekonomik kalkınmasının lokomotiflerinden biridir. Üretim, istihdam ve yatırımın artması için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor, sanayicilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Güçlü sanayi, güçlü ekonomi anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK