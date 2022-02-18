Kaymakam Karadağ'dan şehit annesine ziyaret - Son Dakika

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, şehit Komando Onbaşı Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Süleyman Alkan ile birlikte 1999 yılında Hakkari Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Komando Onbaşı Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Karadağ, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin ve milletin, şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini, kıymetli ailelerini her fırsatta evlerinde ziyaret edip onlara yalnız olmadıklarını hatırlatarak, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Karadağ, "Sizlerin hizmetinizdeyiz, hangi sorununuz olursa olsun bütün kapılarımız sizler için açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - KÜTAHYA