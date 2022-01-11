Kaymakam Karakaş esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Kars'ta kaymakam esnafı işyerinde ziyaret ederek sorunlarını dinliyor.

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, alışılmışın dışında hareket ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Kaymakamlıkta toplantı yaparak esnafa katılım daveti göndererek kaymakamlığa çağırmak yerine, vatandaşın ve esnafın ayağına kadar gider Karakaş, hem esnafın çayını içiyor, hem de esnafın sorunlarını dinliyor. Kaymakam Karakaş'ın bu davranışı ise Digorlular arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, ilçede bulunan esnafın kapısını tek tek açarak önce hayırlı işler dileğinde bulunuyor. Ardından esnaf ve vatandaşla sohbete başlıyor. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Karakaş, sorunları çözümü noktasında birim amirlerine talimat veriyor. Esnaf ve vatandaşın sorunları çözüm noktasına kadar takip eden Karakaş'ın bu davranışı ise takdir topluyor.

Her fırsata devletin bütün kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Karakaş, vatandaşlardan sorun ve sıkıntılarını bizzat kendisine iletmelerini istedi.

Kaymakam Karakaş'ın esnaf ziyaretine İlçe Emniyet Amiri de eşlik etti. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş'ın esnaf ve vatandaş ziyaretlerini köylerde de sürdüreceği öğrenildi. - KARS