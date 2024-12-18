Kaymakam Karali, Dekan Erenler\'i Ziyaret Etti

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Ağrı Diyadin Kaymakamı Karali, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erenler'i ziyaret etti.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler'i makamında ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Kaymakam Mustafa Karali'ye teşekkür etti. - AĞRI