Kaymakam Kaya, Hisarönü'nde Bebek ve Taziye Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Kaya, Hisarönü'nde Bebek ve Taziye Ziyaretleri Yaptı

Kaymakam Kaya, Hisarönü\'nde Bebek ve Taziye Ziyaretleri Yaptı
22.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Kaymakamı Kaya, Ramazan ziyaretleri kapsamında yeni doğan bebekleri ve taziye ailelerini ziyaret etti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Hisarönü'nde yeni doğan bebekleri için ailelerini ziyaret etti, taziye ve iftar programlarına katılarak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Hisarönü Mahallesi'ne giden Kaymakam Kaya'ya ziyaret programında İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Berker Dongul ile Hisarönü Mahalle Muhtarı Fatih Turgut eşlik etti. Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirten Kaymakam Kaya, dünyaya gelen bebekler için ailelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aileleri tebrik eden Kaya, yeni doğan bebeklere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu. Program kapsamında taziye ziyaretleri de gerçekleştirildi. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kaya, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretlerin devamında bir aileyle aynı sofrada iftar açan Kaymakam Kaya, Ramazan ayının sabır, şükür, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, Bebek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Kaya, Hisarönü'nde Bebek ve Taziye Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Kaya, Hisarönü'nde Bebek ve Taziye Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.