Kaymakam Kaya, Köylerde Ziyaret Gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Kaymakam Adem Kaya, beraberindeki heyetle birlikte Taşçılı, Kalafatlı ve Dereli köylerinde bir dizi ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köy halkıyla birebir görüşen Kaymakam Kaya, vatandaşların taleplerini dinledi, sorunları yerinde inceledi.

Ziyaretlere; İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Naşit Durdubaş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammet Atlı ile Veli Ceng de katıldı.

Heyet, köy sakinlerinin ilettiği ihtiyaç ve önerileri not alarak ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çözüm yolları arayacaklarını ifade etti. Vatandaşlarla samimi bir ortamda yapılan görüşmelerde, eğitimden altyapıya birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Taşçılı Köyü'nde arızalan su şebekesinde İl Özel İdaresi ekiplerince tamiratı süren alanda çalışmaları yakından inceleyen Kaymakam Kaya, işçilerle bir araya geldi. - ZONGULDAK