Kaymakam Kılıç, Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

17.08.2025 12:24
Bilecik Osmaneli'de Kaymakam ve Müftü, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Abdüssamed Kılıç, İlçe Müftüsü Recep Işıldar ile birlikte ilçedeki camilerde devam eden Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç, Haceloğlu Mahallesi'nde bulunan Ayşe Göllü Camii Kur'an Kursunda öğrencileri ziyaret ederek, kurs sürecinde öğrendikleri üzerine sohbet etti. Öğrencilere hitaben konuşan Kılıç, Kur'an kursu boyunca edinilen bilgilerin unutulmaması için düzenli tekrar yapmanın ve kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca öğrencilere başarılar dileyerek, kendilerine olan güvenini ifade etti. İlçe Müftüsü Recep Işıldar da ziyaretlerde Kaymakam Kılıç'a eşlik ederek Yaz Kur'an Kurslarının dini eğitimdeki önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

