Kaymakam Kılıç'tan Okul Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Kılıç'tan Okul Ziyareti

Kaymakam Kılıç\'tan Okul Ziyareti

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, Nilüfer Hatun Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini inceledi.

06.03.2025 11:20
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Okul Müdürü Reşat Avcı ve idarecilerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında ise; öğrencilerle atölyelerinde ve sınıflarında bir araya geldi.Kaymakam Kılıç, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan; elektrik elektronik teknolojileri atölyeleri, muhasebe sınıfları, bilgisayar laboratuvarları, makine atölyesi ve yiyecek atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kılıç gerçekleştirdiği ziyarette öğretmenler ve öğrencilerle mesleki eğitim alanında fikir alışverişinde bulundu ve ihtiyaçları tespit etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kılıç'tan Okul Ziyareti - Son Dakika

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