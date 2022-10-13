Kaymakam Odabaş "Bundan sonrada roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir" - Son Dakika
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Kaymakam Odabaş "Bundan sonrada roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir"

13.10.2022 09:46
Kaymakam Odabaş "Bundan sonrada roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir"

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ilçede faaliyet yürüten Artı Körfez Roman Dernekleri Federasyonu ile Edremitli Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EDROM) merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ilçede faaliyet yürüten Artı Körfez Roman Dernekleri Federasyonu ile Edremitli Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EDROM) merkezini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Edremitli Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pekçetin'den derneğin yürüttüğü çalışmalar ile Romanların yaşadığı sıkıntılar, istek, talep ve öneriler hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, ilçede ikamet eden Roman vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirterek; "Bundan sonrada Roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Körfez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Odabaş 'Bundan sonrada roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Odabaş "Bundan sonrada roman vatandaşlarımızın yaşam standardının yükseltilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmaya devam edecektir" - Son Dakika
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