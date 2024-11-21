Kaymakam Soysal, Deprem Konutlarını Ziyaret Etti

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Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Akıncılar Beldesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Depremin ardından bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında inşası devam eden Akıncılar deprem konutlarına yönelik incelemelerde bulunan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya eşlik etti.

Kaymakam Soysal, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, depremzedelerin güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşmaları için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Ziyaret sırasında Soysal ve Çetinkaya, deprem konutlarının yapım süreçlerini yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. - ADIYAMAN