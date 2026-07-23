Kaymakam Titiz'den Pazara Ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Titiz'den Pazara Ziyaret

Kaymakam Titiz\'den Pazara Ziyaret
23.07.2026 11:12
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Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, köylü üreticilerle buluşarak sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Onur Titiz, ilçe pazarında köylü üreticilerle yakından ilgilendi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, pazarı ziyaret ederek köylü üreticiler ve esnafla bir araya geldi. Pazarda tezgah açan üreticilerle tek tek sohbet eden Kaymakam Titiz, ilçenin tarımsal üretimi, yerel ekonomiye katkı sağlayan faaliyetler ve üreticilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve talepleri dinledi. Ziyaret sırasında, köylü üreticiler tarafından emekle yetiştirilen doğal ve yöresel ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasının hem yerel üretimin desteklenmesi hem de ilçe ekonomisinin canlanması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kaymakam Onur Titiz, "Üreticilerimizin emeği, Gölpazarı'nın en büyük değerlerinden biridir. Yerel üretimin güçlenmesi, hem ilçemizin ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Devlet olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Titiz'den Pazara Ziyaret - Son Dakika

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