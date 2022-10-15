Kaymakam Tunç: "Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Tunç: "Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz"

15.10.2022 13:21
Kaymakam Tunç: "Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz"

Kayseri'nin Develi ilçesinde her akşam Kaymakamı Mehmet Tunç'un başlatmış olduğu 'Develi 7'den 77'ye Okuyor' projesi çerçevesinde okullarda, evlerde, yurtlarda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde her akşam Kaymakamı Mehmet Tunç'un başlatmış olduğu 'Develi 7'den 77'ye Okuyor' projesi çerçevesinde okullarda, evlerde, yurtlarda kitap okuma etkinliği düzenleniyor.

'Develi 7'den 77'ye Okuyor' projesi hakkında açıklama yapan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, bu proje ile okullarda düzenli olarak yapılan okuma etkinliğini evlere, caddelere ve sokaklara taşımak istediklerini belirtti. Kaymakam Mehmet Tunç; "Bu projeyle bizler okullarımızda düzenli olarak yapılan bu okuma etkinliklerini; evlere, caddelere, sokaklara, araçlara, otobüslere, toplu taşıma araçlarına taşımak istiyoruz. Gençlerimizin okuma alışkanlığının gelişebilmesi içinde her akşam saat 20.00'ed düzenli olarak tüm okullarımız, öğrencilerimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ile hep birlikte okuma etkinliği yapıyoruz. bu okuma etkinliğinde de gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığının her geçen gün daha da artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki kitap fuarına 600 öğrenci göndereceklerini belirten Kaymakam Tunç; "Develi ilçesinde kitap okuma etkinliklerinde annelerin, babaların, ablaların, kardeşlerin, desteklerini pekiştirebilmek adına Develi Kaymakamlığı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizce beşincisi düzenlenen 14-23 Ekim arasındaki kitap fuarına 600 öğrencimizi göndereceğiz. ve her birinin alışveriş yapmasına, yemek yemesine ve kitap fuarını gezmesine iştirak edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
TÜRSAB'tan Erciyes temalı program TÜRSAB'tan Erciyes temalı program Kayseri haberleri! Kayseri'de aranan 29 şüpheli yakalandı Kayseri haberleri! Kayseri'de aranan 29 şüpheli yakalandı Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Mehmet Tunç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Tunç: 'Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:27:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Tunç: "Okuma alışkanlığını cadde ve sokaklara taşımak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement