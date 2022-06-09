Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı

09.06.2022 13:40
Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği iki ülke arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantısına Türkiye Cumhuriyeti adına Çaldıran Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Kutay Gönül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Bumin Sarı ile birlikte İran'ın Makü kentine giderek İranlı taraflarla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti adına İranlı mevkidaşları ile yapılan toplantıda 120 ile 200 nolu sınır taşları arasında bulunan sınır güvenliği, terör, kaçakçılık konularının ele alındığını ve iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Kaymakam Türker, "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği iki ülke arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantıları yapılmaktadır. Bu ayki toplantımızı İran İslam Cumhuriyetinde gerçekleştik İran İslam Cumhuriyeti adına 1 Derece Hudut Komiseri Muavini Ali Ekber Beytullahzade ile bir araya gelerek gerçekleştirdik. Toplantıda iki ülke arasında bulunan 120 ile 200 Nolu hudut taşları arasındaki iki sınır bölgesinde terör ve kaçakçılık gibi konular ele alındı. Bu toplantımızı İran İslam Cumhuriyeti mevkidaşlarımızla Makü kentinde gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı Türkiye Cumhuriyeti heyeti olarak biz ülkemizde gerçekleştireceğiz" dedi.

İki saat süren toplantının ardından Türk heyeti ülkeye döndü. - VAN

Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı
Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı
Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı
YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Hintli mevkidaşı ile siyasi ve ekonomik konuları ele aldı Tayland'da güvenlik güçlerine muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatı verildi Tayland'da güvenlik güçlerine muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatı verildi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Çaldıran, İran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:10 Çiftlik Bank dolandırıcısı "Tosuncuk" Mehmet Aydın: Çiftlik Bank ismini bana BDDK tescilledi, kusur bende değil onlarda
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çiftten kadın olanı tutuklandı
12:41 Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:23:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Türker, sınır güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement