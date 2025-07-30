Kaymakam Tutal Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, kurum amirleriyle birlikte köyleri dolaşıyor. Tutal, sorunlarını yerinde görüyor, sorunların kısa sürede çözülmesini sağlıyor.

Göreve başladığı günden itibaren köy ziyaretlerine başlayan Kaymakam Muhhammed Emin Tutal, hem köylülerle tanışma fırsatı buluyor, hem de köylerin sorunlarını kurum amirleriyle birlikte yerinde görerek, sorunların çözüyor.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal, ilçeye bağlı Kırkpınar, Küçükçatak ve Doyumlu köylerini ziyaret etti. Tutal, köy muhtarlarıyla bir araya geldi, köy camileri, Kırkpınar Taziye Evi, köy okulları ve yapımı devam eden Küçükçatak Taziye Evi yerinde incelendi. Ayrıca vatandaşların sorun ve talepleri dinlendi.

Kaymakamlık olarak devletin bütün imkanlarını vatandaşlara hizmet için seferber ettiklerini kaydetti. Tutal, kaymakamlığın kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan sorunlarını bizzat kendisiyle paylaşmalarını istedi.

Beraberindeki kurum amirlerine köylerinin sorunlarının çözümü için talimat veren Tutal, daha sonra kaymakamlığa döndü.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal'ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi. - KARS