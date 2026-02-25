Kaymakam Uçar, Ramazan Sofrasında

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Makbule teyzenin sofrasında Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşattı.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Yenipazar ilçesine bağlı Aşağıboğaz köyünde yaşayan Makbule teyzenin sofrasına konuk oldu. Ramazan'ın bereketi aynı sofrada paylaşılırken, içten ve samimi bir ortamda gönül sohbeti gerçekleştirildi. İftarın ardından içilen çay eşliğinde hatıralar dinlendi, dualar edildi.

Kaymakam Uçar, "Bu mübarek ayın merhamet ve kardeşlik ikliminde; başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı yaşayan tüm mazlumların huzura kavuşması için niyazda bulunuyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin" dedi. - BİLECİK