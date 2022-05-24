Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi - Son Dakika
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Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi

24.05.2022 15:53
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ile yönetim kurulu ve genç Kızılay üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ile yönetim kurulu ve genç Kızılay üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri ve genç Kızılay gönüllüleri geçtiğimiz ay Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın cenazesi öncesi ve sonrasında birçok hizmeti yerine getirmişti. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'da Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri ve genç Kızılay gönüllülerinin tüm kurumlarla uyum içerisinde verdikleri bu hizmetten dolayı kendileri teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Dün akşam Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası sırasında teşekkür belgelerini, Başkan Yağız'a AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Çakır verirken, diğer üyelere AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ile Başkan Kürşat Yağız verdi. Kaymakam Yapıcı'ya teşekkür eden Başkan Yağız, Türk Kızılayı olarak toplumun her kesimine el uzatmaya ve destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Yağız konuşmasında "Göreve geldiğimiz günden bu yana özel çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal etkinlikler yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımız zaten sadece Ramazan ayında değil yılın her döneminde oluyor. Geçtiğimiz ay vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit olan kardeşimiz Doğukan Korkmaz'ın cenazesi öncesinde ve sonrasında da bizden hiç talep olmamasına rağmen hizmetlerimiz oldu. Ben, yönetim kurulu üyelerim ve genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız oradaki hizmetleri içimizden gelerek yaptık. Önemli bir eksiği Kızılay olarak gidermiş olduk. Bu hizmetlerimizin Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmesi elbette bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda da omuzlarımıza daha büyük sorumluluklar yükledi. Biz her zaman göreve hazırız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada doğumdan ölüme toplumun her kesimine el uzatmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi
Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi

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ASGEM ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi protokol imzaladı ASGEM ile Türk Kızılayı Toplum Merkezi protokol imzaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Yapıcı'dan Kızılay'a teşekkür belgesi - Son Dakika


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