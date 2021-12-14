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Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi - Son Dakika

Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi

14.12.2021 14:44
Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi

Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ve yönetim kurul üyeleriyle beraber Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ve yönetim kurul üyeleriyle beraber Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Alaplı Gazeteciler Derneği Bostancı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı 15 Ocak 2022 Olağan Kongre'sine gazetecilerin katılımıyla gerçekleşecek olan kongreye davet etti. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret ederek kendileri ve ilçe hakkında bilgi verdiler. Alaplı Gazeteciler Derneği Bostancı "Biz Alaplı'da gazeteciler bu güçlü kolun bir parçasıyız. Mülkü amirleriyle uyum içinde çalışıyoruz. Sorunları gazetelere yazmadan önce çözüm arayışında oluyoruz. Ancak yazılması gereken haberi gazeteci arkadaşlarımız yazmakta tereddüt etmezler" dedi. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ise "Amacımız hep birlikte el ele vererek birçok ilçede olduğu gibi gelişmesini sağlayabilmek için üst sıralara haline getirmek. Bu konuda siz gazetecilere çok iş düşüyor. Biz kaymakamlar gelip gideriz. Ancak bu ilçe sizin. Kanunlar ve yasalar çerçevesinde her çalışmada sizlerle birlikteyim" dedi.

Daha sonra,Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı, beraberinde yönetim kurulu üyesi gazeteciler Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ile fikir ve görüş alışverişinde bulundu. İlçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ZONGULDAK

Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi
Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi - Son Dakika


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